Лучший следователь ФСБ сел за взятку в 55 миллионов рублей

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего следователя по особо важным делам УФСБ по Краснодарскому краю Дмитрия Гнатива за получение взятки в размере 55,5 миллиона рублей. Об этом в четверг, 12 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, Гнатив обвиняется в покушении на мошенничество. Он лишен звания подполковника и права занимать руководящие должности в органах государственной власти на три года. Отбывать наказание бывшему следователю предстоит в колонии строгого режима.

Его подельнику, адвокату Оленскому, назначено наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься профессиональной деятельностью на тот же срок.

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По данным следствия, Гнатив и Оленский вымогали деньги у предпринимателя Юрия Исаева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Согласно их задумке, адвокат должен был уговорить Исаева дать взятку за сохранение квалификации преступления. При этом бизнесмену обещали помочь избежать тюремного заключения, а в противном случае угрожали переквалификацией действий на более тяжкий состав. Исаев согласился на эти условия, оставшись под подпиской о невыезде.

Затем следователь и адвокат узнали о наличии уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства завода, одним из руководителей которого ранее являлся Исаев. Запугивая бизнесмена привлечением к уголовной ответственности по этому делу, сообщники опять потребовали с него деньги. На этот раз предприниматель обратился в ФСБ — и подельников задержали с поличным.

По информации издания «Коммерсантъ», Дмитрий Гнатив 20 лет отслужил в органах ФСБ и имеет боевые и государственные награды, а также многократно признавался «лучшим следователем» спецслужбы.

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