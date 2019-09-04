Школьница обвинила сотрудника ФСБ в домогательствах и угрозе убийством

В Челябинской области сотрудника ФСБ арестовали за домогательства к 11-летней школьнице. Об этом сообщает Znak.com.

По данным источника издания, 33-летний сотрудник погранслужбы ФСБ России переписывался в соцсетях со школьницей, отправлял ей интимные фотографии и предлагал заняться сексом, а когда она отказалась, стал угрожать изнасиловать и убить ее. При этом мужчина даже приезжал в район города Копейска, где жила девочка, и настойчиво предлагал с ней встретиться.

Пограничника вычислили после того, как ребенок рассказал о случившемся матери — в том числе о том, что видела, как он следил за ней и подругами во дворе. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. После этого переписку с сотрудником ФСБ вели уже силовики и задержали в тот момент, когда он приехал на встречу со школьницей.

Как выяснилось, мужчина, зарегистрировавшийся в социальных сетях под чужим именем, переписывался не только с потерпевшей, но и с ее подругой и еще тремя девочками в возрасте 11-12 лет. В отношении него возбудили уголовное дело о совершении иных действий сексуального характера, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается, что мужчина служит на Дальнем Востоке, преступление совершил, когда находился в отпуске в Челябинской области. Расследованием его дела займется военный следственный отдел Следственного комитета.

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