Осужденный за убийство и разбой совершил побег из российской больницы

Осужденный за убийство и разбой сбежал из Ачинской межрайонной больницы №1, где проходил лечение. Об этом сообщили «Интерфаксу» в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю.

Побег был обнаружен во время очередной проверки сотрудниками исправительной колонии. На звонки на мобильный телефон осужденный также не отвечает.

Он был приговорен к 20 годам заключения за убийство, разбой и умышленное уничтожение чужого имущества. В мае 2019 года неотбытую часть срока — пять лет и три месяца — ему заменили на принудительные работы.

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