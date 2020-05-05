Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина». Об этом газете «Московский комсомолец» сообщила его адвокат Валерия Туникова.

«Его ограничили в связи. Почему ограничили — не понятно», — сказала она, добавив, что не исключала варианта с возвращением Захарченко в Мордовию. Защитник пояснила, что следователь прояснил судьбу заключенного лишь после того, как «был поднят шум».

29 апреля сообщалось, что бывший полковник пропал в СИЗО, перестав выходить на связь со своими защитниками и родственниками. Он не получает письма по электронной почте, не звонит по телефону, а отправленные на его счет деньги вернулись. Связь через сервис «ФСИН-письмо» также оборвалась с 19 апреля. Тогда, согласно данным сервиса, бывшему полковнику было вручено последнее сообщение. Остальные письма, в том числе от родственников, или не были переданы, или остались без ответа.

Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где он отбывал срок по первому приговору. В столице после 11 мая он начнет знакомиться с материалами нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

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