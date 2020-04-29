Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию и воспрепятствование правосудию, с момента его перевода в следственный изолятор №1 ФСИН, известный как «Кремлевский централ», пропал — перестал выходить на связь с адвокатами и родственниками. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Адвокатов к арестанту под предлогом карантина не допускают, письма по электронной почте от них и родственников он не получает, по телефону на связь не выходит, а отправленные на его счет деньги возвращаются.

В начале апреля Захарченко был этапирован в Москву из мордовской колонии, где отбывал срок по первому делу, чтобы начать знакомиться с материалами своего нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Однако до сих пор адвокаты к нему попасть не могут. Сотрудники ФСИН объясняют это тем, что свидания возможны только в присутствии следователей, а те приходить в изолятор отказываются. Связь через сервис «ФСИН-письмо» также оборвалась с 19 апреля. Тогда, согласно данным сервиса, бывшему полковнику было вручено последнее сообщение. Остальные письма, в том числе от родственников, или не были переданы, или остались без ответа.

В сервисной службе «ФСИН-письмо» причины задержки видят в карантине, но адвокаты отмечают, что других заключенных ограничения не коснулись. Захарченко был лишен доступа и к таксофону, по которому заключенным иногда разрешают звонить своим родственникам и защитникам.

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