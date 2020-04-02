Бывший полковник-миллиардер Захарченко попал на карантин в «Кремлевский централ»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко помещен на карантин в следственный изолятор №1 ФСИН, известный как «Кремлевский централ». Об этом сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

По его словам, заключенный чувствует себя нормально.

26 марта стало известно, что Захарченко был этапирован в Москву для участия в новом судебном процессе по делу о взятке в 1,5 миллиарда рублей. Его привезли из мордовской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов, где он отбывает срок за аналогичное преступление коррупционной направленности.

«Кремлевский централ» находится на территории СИЗО №1 Москвы, известным как «Матросская тишина», однако не относится к нему, являясь изолятором федерального подчинения. Туда, как правило, попадают фигуранты резонансных уголовных дел.

27 февраля Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении бывшему полицейскому новых обвинений.

Материалы по теме КС разрешил изымать имущество у семей коррупционеров Против этого решения боролся полковник-миллиардер Захарченко

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы бизнесменов за общее покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,4 миллиарда рублей.

Вместе с полковником МВД по делу проходят предполагаемые взяткодатели и посредники: три человека. Они задержаны, несмотря на то, что пытались скрыться от следственных органов. Еще трое фигурантов до сих пор находятся в розыске. Обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела.

Захарченко не признает вины по новому делу, считая его надуманным.

В 2019 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru