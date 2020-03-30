Отец бывшего полковника-миллиардера Захарченко вышел на свободу

Виктор Захарченко, отец бывшего полковника-миллиардера из МВД Дмитрия Захарченко, покинул места лишения свободы в связи с истечением срока наказания. Об этом в понедельник, 30 марта, адвокат Виктора Захарченко Денис Калинин сообщил ТАСС.

Как отметил Калинин, изначально суд первой инстанции приговорил его подзащитного за растрату к четырем годам колонии. Однако в ноябре 2019 года Мосгорсуд снизил осужденному срок наказания до трех лет и девяти месяцев. К тому времени он уже находился в СИЗО более трех лет — и, по новым правилам подсчета сроков, к концу марта уже отбыл по факту свое наказание.

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29 апреля 2019 года сообщалось, что публикация приговора Виктору Захарченко до решения суда стала следствием ошибки. Ранее в тот же день Мещанский суд Москвы приговорил подсудимого к четырем годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей.

Как установило следствие, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк «Московское ипотечное агентство» (МИА) и там получал зарплату.

Его сына, бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвинили во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в квартире у Захарченко нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

В июне 2019 года Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 117 миллионов рублей. Он также был лишен государственных наград и специального звания «полковник полиции». В октябре 2019 года приговор Захарченко был смягчен до 12,5 лет колонии.

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