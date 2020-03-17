Бывший полковник-миллиардер Захарченко остался в статусе «каннибала»

Бывший полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко получил отказ суда в снятии с профучета, и остался в статусе «склонный к побегу и нападению». Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, решение оставить Захарченко в таком режиме, который он ранее называл «возить, как каннибала», было принято в СИЗО за день до отправки в Мордовскую колонию. Причиной этого стал рапорт сотрудника ФСИН, услышавшего, как осужденный произнес фразу— «Коля и Миша еще обо мне вспомнят». Выяснилось, что «Коля и Миша» — оперативные сотрудники ФСБ, сопровождавшие дело Захарченко.

Во ФСИН предположили, что осужденный планирует оказать психологическое давление на сотрудников, однако сам Захарченко все отрицает.

27 февраля сообщалось, что бывший полковник МВД в период службы получил взятку в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.

В июне прошлого года Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и специального звания «полковник полиции».

В октябре 2019 года суд смягчил приговор бывшему полковнику МВД и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей.

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