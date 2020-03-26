Бывшего полковника Захарченко этапируют в Москву по делу о миллиардной взятке

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко этапируют из мордовской колонии в Москву для проведения следственных действий по новому делу, в котором его обвиняют в получении взятки на 1,5 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 25 марта, в исправительную колонию поступил официальный документ от следователя, этап назначен на 27 марта», — сообщил собеседник издания.

Осужденный будет доставлен в один из столичных СИЗО сотрудниками управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Мордовии. В ИК-5 Захарченко отбывал наказание по первому делу о взятке в виде дисконтной карты рыбного ресторана.

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27 февраля Следственный комитет России (СКР) сообщил о предъявлении бывшему полицейскому новых обвинений.

По версии следствия, в декабре 2015 года Захарченко получил взятку от предпринимателя в виде оплаты его проживания в отелях города Сочи в течение 12 дней стоимостью свыше 800 тысяч рублей. Кроме того, в период с ноября 2007 года по август 2016 года обвиняемый ежемесячно получал взятки от группы бизнесменов за общее покровительство. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 1,4 миллиарда рублей.

Вместе с полковником МВД по делу проходят предполагаемые взяткодатели и посредники: три человека. Они задержаны, несмотря на то, что пытались скрыться от следственных органов. Еще трое фигурантов до сих пор находятся в розыске. Обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела.

Захарченко не признает вины по новому делу, считая его надуманным.

В 2019 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

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