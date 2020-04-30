Адвокатам отказались показать пропавшего в СИЗО бывшего полковника Захарченко

Адвокатам отказались показать пропавшего в московском СИЗО бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, но заверили, что он жив. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на защитников.

«Если бы что-нибудь случилось, вас бы оповестили», — сообщили адвокатам в «Кремлевском централе» — спецблоке СИЗО «Матросская тишина», куда был этапирован Захарченко из мордовской колонии, где он отбывал срок по первому приговору.

Защитников не пустили в СИЗО под предлогом карантина, при этом членам следственной группы Следственного комитета России, занимающимся делом Дмитрия Захарченко, «Кремлевский централ» мог обеспечить свидание с арестантом, но те отказались, сославшись на режим самоизоляции и отпуск.

Адвокатов уведомили, что после 11 мая Захарченко начнет знакомиться с материалами нового дела о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей.

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29 апреля сообщалось, что бывший полковник пропал в СИЗО, перестав выходить на связь со своими защитниками и родственниками. Он не получает письма по электронной почте, не звонит по телефону, а отправленные на его счет деньги вернулись. Связь через сервис «ФСИН-письмо» также оборвалась с 19 апреля. Тогда, согласно данным сервиса, бывшему полковнику было вручено последнее сообщение. Остальные письма, в том числе от родственников, или не были переданы, или остались без ответа.

Захарченко не признает вины по новому делу, считая его надуманным.

В 2019 году его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковника полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

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