Убийце проституток в России отказали в смягчении наказания

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила отказался смягчить наказание лидеру банды сутенеров Дмитрию Чудинову, осужденному к 20 годам заключения за массовое убийство российских проституток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чудинов просил суд заменить неотбытую часть наказания на более мягкую. Он был приговорен в 2008 году к 20 годам лишения свободы — ему осталось сидеть восемь лет. Однако прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства осужденного, и в итоге суд принял решение отклонить просьбу Чудинова.

В начале 2007 года возле поселка Левиха под Нижним Тагилом было найдено массовое захоронение, в котором находились останки как минимум 15 девушек в возрасте от 13 до 17 лет. Они оказались жертвами банды сутенеров, возглавляемой братьями Эдуардом и Дмитрием Чудиновыми. Девушек убивали, если бандиты не могли принудить их к занятию проституцией. Также жизни лишались проститутки за разные провинности. Сутенеры даже расправились с 13-летней дочерью главаря банды Эдуарда Чудинова.

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