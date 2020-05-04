Родные заключенных взбунтовавшейся колонии заявили о пытках осужденных

Родственники осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии Ангарска Иркутской области, пожаловались на пытки в отношении близких. По словам главы правозащитной организации «Сибирь без пыток» Святослава Хроменкова, связь с ними пропала сразу после бунта в колонии, заключенным не дают видеться с родственниками из-за незаживших телесных повреждений, сообщает «Говорит Москва».

Речь идет о 55 заключенных исправительной колонии № 15 (ИК-15). Когда родственники приезжают в колонию, их направляют в управление ФСИН и советуют звонить на горячую линию, говорит Хроменков. «Одна родственница дозвонилась до должностного лица, назвала ФИО ребенка и услышала разговор на той стороне трубки, что он находится не в очень хорошем состоянии здоровья, поскольку у него телесные повреждения, ее допускать нельзя», — заявляет правозащитник.

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«Сибирь без пыток» подала заявление о необходимости провести проверку по факту этого разговора. По словам главы организации, им поступает информация о том, что заключенных якобы бьют и заставляют учить песни. По информации Хроменков, после бунта в ИК-15 привезли специально обученных сотрудников, призванных установить режимные требования.

«Нам поступило видео, как люди ходят по плацу и маршируют после бунта. В любом нормативном и ненормативном акте ГУФСИН не установлена обязанность осужденного ходить по плацу, маршировать, как в армии, и песни петь. Это превышение в отношении неопределенного круга лиц», — подчеркивает руководитель «Сибири без пыток».

Параллельно в сети возник флешмоб с требованием прекратить пытки в отношении заключенных. Родственники требуют от начальства колонии дать ответ о «родных, которых вывезли с ИК-15». В «Сибири без пыток» заявили, что флешмоб возник стихийно и организация к нему отношения не имеет.

Бунт в ИК-15 начался 9 апреля в знак протеста против «беспредела» со стороны сотрудников колонии. После начала беспорядков на территории колонии произошел пожар. Отмечалось, что бунтовщики сожгли лесопилку и свиноферму. На месте ЧП работал спецназ ФСИН. Для усмирения заключенных была направлена бронетехника. Предполагаемым организатором беспорядков мог стать вор в законе, который якобы отошел от криминальных дел, но по-прежнему сохраняет большое влияние в Иркутской области.

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