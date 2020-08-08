Российская судья вымогала 25 миллионов рублей за спасение от тюрьмы

Председатель районного суда Волгограда Юлия Добрынина вымогала 25 миллионов рублей за спасение от тюрьмы. Взамен женщина обещала договориться, чтобы предпринимателя Владимира Зубкова, который находится в заключении, выпустили «по болезни». Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале .

Зубкова задержали по делу о поджоге дома губернатора области Андрея Бочарова. Судья пыталась убедить жену бизнесмена, что у нее есть влиятельный знакомый в судебной системе, который может помочь, но для этого надо заплатить 20 миллионов рублей.

Россиянка согласилась и передала деньги Добрыниной. Однако та слово не сдержала и после этого потребовала еще пять миллионов рублей. По совету родственников жена заключенного обратилась в полицию.

Судью задержали в кафе «Фасоль» в момент получения части взятки. Во время ареста, как сообщает канал, женщина устроила истерику и кричала, что ее нельзя трогать, потому что она судья. Теперь Добрыниной займутся правоохранительные органы.