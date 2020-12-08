В Совфеде ответили на слова Швеции о передаче Крыма Украине «с перепоя»

Члены Совета Федерации России прокомментировали слова главы шведского концерна Stena AB Дана Стена Ульссона о том, что Крым всегда был территорией России, а Украине его в 1954 году передали «с перепоя». Представители Совфеда ответили, что в Швеции «попали в точку», передает РБК.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заметил, что полуостров сейчас по справедливости находится в составе России, и если бы в Европе и США было больше здравомыслящих людей, то признание этого факта пошло бы на пользу всему мировому сообществу.

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«Киев никогда не считал Крым своей территорией, что доказывает отношение украинских властей к региону на протяжении всех лет независимости Украины», — добавил Цеков.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что «приятно слышать разумные мысли» от зарубежных партнеров. По его мнению, те, кто называет Крым украинским, просто подыгрывают русофобской политике. Передачу полуострова в 1954 году он называет «абсолютно бездумной реформой», не имевшей этнических или исторических оснований.

Слова главы шведского концерна Stena AB Дана Стена Ульссона о принадлежности Крыма России привело издание Dagens Nyheter во вторник, 8 декабря. Бизнесмен указал, что передача этой территории в состав УССР была административной мерой, на которую «пошли с перепоя». «Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — высказался Ульссон.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.