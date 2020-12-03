США навечно отказались признавать Крым российским

США вечно не будут признавать Крым российской территорией. Об этом заявил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган, его выступление на видеоконференции в ОБСЕ опубликовано на Youtube-канале организации.

«Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма», — сказал американский дипломат. По его словам, действия Москвы нарушают международное право.

В 2019 году комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Вместе с тем в документе прописано право президента США на исключение в том случае, если глава государства решит, что это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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