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В США назвали 10 причин признать российский Крым

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Вашингтон призвали признать Крым российским и назвали 10 причин, почему это следует сделать. Статью с таким содержанием опубликовало издание The National Interest 24 ноября, но российские СМИ обратили на нее внимание лишь сегодня.

Профессор Лайл Голстайн в своей статье назвал разные доводы в силу того, что Вашингтону следует признать российский Крым, в частности, исторические и экономические. Так, он вспомнил спорную передачу полуострова Никитой Хрущевым и Крымскую войну, а также оборону от нацистов во время Второй мировой войны.

Исследователь подчеркнул, что Москва давно считает Крым областью своих национальных интересов: в качестве примера он перечислил военно-морские базы на территории полуострова и симпатии местного населения по отношению к России.

«Действительно ли Украина, со всеми ее проблемами, может стать центром мировой политики, о чем постоянно говорят украинская и американская стороны?», — отмечает Голстайн. Исследователь полагает, что США привлекает излишнее внимание к проблеме, в частности, со стороны европейских членов НАТО. По мнению Голстайна, экономики стран Европы были бы намного здоровее, если бы не вводили антироссийских санкций.

Голстайн добавил, что нарастание напряженности вокруг Крыма может привести к реальной войне между США и Россией, которая «в короткие сроки может превратиться в ядерную».

Профессор считает, что признание российского Крыма американской стороной поможет завершить вооруженный конфликт в Донбассе и обернуться выгодными для Украины соглашениями по газу. Он пришел к выводу, что вмешательство Вашингтона только мешает США заниматься более важными вопросами, например, иммиграцией и борьбой с терроризмом.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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