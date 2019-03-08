В США определили единственную лазейку для признания Крыма российским

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым российским. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Документом вводится запрет для всех государственных структур на какие-либо действия, которые могут повлечь за собой признание де-юре или де-факто суверенитета России над полуостровом. Вместе с тем в законопроекте прописано право президента США на исключения в том случае, если глава государства решит, что это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

Если документ будет одобрен Палатой представителей и сенатом, то отправится на подпись президенту. Тот вправе отклонить инициативу или вернуть ее в Конгресс со своими замечаниями, но парламентарии могут преодолеть вето хозяина Белого дома, приняв законопроект двумя третями голосов от каждой палаты.

Крым стал территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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