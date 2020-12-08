В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»

В Швеции рассказали о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году «с перепоя». Глава шведского концерна Stena AB Дан Стен Ульссон заявил, что Крым всегда был территорией России. Его слова приводит Dagens Nyheter.

По словам бизнесмена, передача полуострова в состав УССР в 1954 году была административной мерой, на которую «пошли с перепоя».

«Крым на самом деле никогда не принадлежал Украине», — высказался Ульссон.

Он добавил, что присоединение Крыма Россией — следствие нарушенных обещаний НАТО, данных бывшему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. По его словам, не отдать Крым россиянам сразу же было «чертовски плохой идеей». Бизнесмен заключил, что полуостров всегда принадлежал России.

Ранее США навечно отказались признавать Крым российской территорией. Об этом заявил заместитель американского госсекретаря Стивен Биган.

4 декабря посольство Украины в Польше направило ноту в МИД страны с просьбой прояснить ситуацию, сложившуюся в связи с публикацией календаря, на страницах которого Крым был назван территорией России. Календарь на 2021 год с подписью «Крым. Российская Федерация» опубликовало на своем сайте Объединение мусульман Польши.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума на полуострове, в ходе которого большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, а также страны Запада отказались считать процедуру законной. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.