На Украине назвали приоритеты работы «Крымской платформы»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал приоритеты работы «Крымской платформы». Об этом он рассказал во время выступления на мероприятии «Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги», передает РИА Новости.

По словам министра, Украина намерена обеспечить безопасность в регионе, включая свободу мореплавания, и эффективность санкционных ограничений против России. Среди приоритетов платформы Кулеба отметил защиту прав человека, международного гуманитарного права, а также образовательных, культурных и религиозных прав. Министр добавил, что в рамках ее работы особое внимание будет уделяться вопросам экологии и экономики Крыма.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.