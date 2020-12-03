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В Крыму объяснили нежелание Турции признать статус полуострова

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Георгий Мурадов
Георгий Мурадов
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Нежелание Турции признать российский статус Крыма объясняется заинтересованностью в принадлежности полуострова «деградирующей и разваливающейся Украине с перспективой последующего получения территориальных приобретений». Об этом заявил постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов. Его слова цитирует РИА Новости в четверг, 3 декабря.

По его словам, такая позиция Турции сложилась со времен Османской империи и приводила ее правителей к краху. Сейчас создаваемая «крымская платформа» нужна исключительно для обострения международной обстановки вокруг Крыма.

«Все прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен однозначно. (...) Иной трактовки быть не может. Те, кто ставит под сомнение территориальную целостность России, рискует столкнуться с серьезными последствиями», — заключил Мурадов.

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

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