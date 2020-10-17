В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о принадлежности региона

Постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности региона. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера крымского правительства, непризнание Анкарой Крыма частью России указывает на то, что турецкие власти утратили реализм. Он отметил, что Турция фактически отказывается от поддержки крымских татар, которые живут на полуострове, в пользу «кучки отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве». Мурадов также добавил, что подобная позиция Эрдогана лишает Турцию всяких перспективных для нее политических ориентиров в регионе.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова президента Турции о принадлежности Крыма. Парламентарий отметил, что слова президента о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, никак не могут повлиять на то, что данный регион является частью России. Он подчеркнул, что именно такие заявления главы Турции показывают его «надежность» как партнера России.

16 октября Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. Турецкий президент подчеркнул, что рассматривает Украину как ключевую страну, которая способна обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.