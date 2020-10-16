Эрдоган подтвердил Зеленскому непризнание «незаконной аннексии» Крыма

Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган подчеркнул, что рассматривает Украину как ключевую страну, которая способна обеспечить стабильность и безопасность Турции. «Мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины», — подтвердил свои намерения турецкий лидер. Он также отметил, что страна продолжит поддерживать крымских татар.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что они с Зеленским обговорили проект строительства мечети в Киеве.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в ходе визита в Киев первым делом будет обсуждать положение крымских татар на полуострове, «аннексию» которого Россией турецкое государство считает незаконной.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.