В Турции представили план с российским Крымом

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира с признанием Крыма частью России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Также в плане партии есть пункты о ликвидации баз США и НАТО в регионе, признании Абхазии и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, поддержке территориальной целостности Азербайджана, обеспечении мира в Сирии, прекращении вмешательства США в Ливии.

Основная цель плана — оставить Вашингтон в одиночестве в регионе и реализовать целостную стратегию на основе Евразийского сотрудничества и Западноазиатского союза, заявил глава бюро международных отношений партии Семих Корай. По его словам, документ основан на укреплении сотрудничества Анкары и Москвы.

Власти Турции не признают Крым территорией России, говоря об аннексии полуострова. Ранее, в феврале, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит отстаивать территориальную целостность Украины.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, США и страны Евросоюза считают полуостров оккупированной территорией. Москва заявляет, что голосование проходило в соответствии с нормами международного права.

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