Кремль ответил на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 3 февраля.

«Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он.

Официальный представитель Кремля напомнил, что Эрдоган имеет действующее приглашение от российского коллеги посетить полуостров, чтобы увидеть все своими глазами.

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