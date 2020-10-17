В Госдуме ответили на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что слова президента о поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, никак не могут повлиять на то, что данный регион является частью России. Он подчеркнул, что именно такие заявления главы Турции показывают его «надежность» как партнера России.

Чепа также добавил, что позиция Эрдогана не представляет никакой угрозы для России. Депутат объяснил, что она нужна только для того, чтобы поднять вес Турции в отношениях с Россией.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией. Турецкий президент подчеркнул, что рассматривает Украину как ключевую страну, которая способна обеспечить стабильность и безопасность Турции.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.