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Турция поддержала Украину в переговорах по «деоккупации» Крыма

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Фото: Reuters

Турция поддержала Украину в инициативе проведения переговоров по «деоккупации» Крыма. Об этом написал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в Twitter по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Турецкий дипломат также подчеркнул, что остался доволен встречей с коллегой. Чавушоглу отметил, что Киев и Анкара будут укреплять отношения, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.

16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «незаконную аннексию» Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. Он добавил, что считает Украину ключевой страной, способной обеспечить стабильность и безопасность Турции.

23 сентября Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова», — пояснил он. В настоящее время Украина проводит переговоры на уровне национальных правительств стран-членов Евросоюза об их участии в инициативе.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.

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