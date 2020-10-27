Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по возврату Крыма

МИД Украины заявил о готовности США поддержать стратегию по возврату Крыма. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным министерства, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин отметила, что Соединенные Штаты готовы сотрудничать с Киевом в вопросе создания проекта «Крымская платформа», который направлен на возвращение полуострова.
В ведомстве также отметили, что позиция Вашингтона по Крыму «остается твердой и неизменной».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании «Крымской платформы». «Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу со странами Европейского союза, Великобританией, Канадой, Турцией», — сказал он.
Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.