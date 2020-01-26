В Крыму прокомментировали схемы Кравчука по возврату полуострова

Первый президент Украины Леонид Кравчук, говоря о схемах по возврату Крыма под контроль Киева, сам не верит в свои слова, считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости.

«О каком возвращении в страну, которая ненавидит своих бывших граждан, может идти речь? Кравчук просто исполняет "колыбельную" для украинского общества», — прокомментировал политик.

По его мнению, и на полуострове, и у жителей Донбасса сформировалась другая ментальность.

25 января Кравчук привел возможную схему возвращения Киеву контроля над территориями самопровозглашенных республик Донбасса и Крыма. Он заявил, что регион может вернуться под контроль Украины сам, с помощью мирового сообщества. Для возвращения полуострова, по его словам, нужна другая схема.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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