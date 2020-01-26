В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Кравчука на своей странице в Twitter.

Пушков написал, что бывший украинский президент надеется вернуть Донбасс с помощью активной, целеустремленной, настойчивой и системной ежедневной работы. Однако сейчас Киев, по словам сенатора, ведет системную работу по отталкиванию Донбасса. Пушков заключил, что даже экономическая блокада не снята, и назвал надежды по возвращению региона странными.

Ранее в январе Кравчук привел возможную схему возвращения Донбасса. Он рассказал, что Донбасс может вернуться под контроль Украины сам, с помощью мирового сообщества. «Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент [Владимир] Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — заявил бывший украинский глава. Также он отметил, что Крым точно вернется, однако в ситуации с полуостровом нужна другая схема.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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