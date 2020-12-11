Украинский дипломат решил силой отобрать Крым

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный решил призвать к проведению военной операции по захвату Крыма. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATR, передает РИА Новости.

По его словам, в первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции. «После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий», — сказал он, добавив, что необходимо прийти к тому, чтобы отобрать Крым силой.

Бессмертный добавил, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, «кто лоялен». При этом он не уточнил, как власти Украины намерены это сделать.

В конце ноября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Украина пригласит Россию для участия в переговорах по «деоккупации» Крыма. Дипломаты ищут соответствующую форму приглашения. По ее словам, Киев считает Россию «страной номер один», которая должна участвовать в подобных форматах.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.