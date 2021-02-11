Зеленский и послы G7 прибыли в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с послами G7. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что визит совершен в рамках рабочей поездки. «Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область (...). Вместе с президентом в Донбасс отправились послы стран "Большой семерки"», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что президент Украины ознакомится с ситуацией на линии разграничения и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне военной операции в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.