Украина обвинила Россию в «медицинском геноциде» в Донбассе

Украинский министр по делам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что смертность от коронавируса в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР) является «самой высокой в мире», пишет РБК-Украина.

По его словам, от COVID-19 на территории Донецка с начала пандемии умерли 8,6 процента от всех заболевших, Луганска — 8,7 процента, что в четыре раза выше, чем в среднем по Украине. В связи с этим он обвинил Россию в намеренной изоляции населения от экстренной медицинской помощи. «Это можно назвать медицинским геноцидом. Это настоящий захват заложников, без преувеличения», — заключил Резников.

Россия начала поставлять собственную вакцину от коронавируса «Спутник V» в Донбасс с конца января. Кампания по иммунизации в регионе началась 1 февраля. Первыми вакцину начали получать медицинские и социальные работники, а также сотрудники силовых структур. Вакцинация от коронавируса на Украине не началась до сих пор.

По данным министерства здравоохранения ЛНР, в республике с начала пандемии зафиксировали 2762 случая заражения коронавирусом, погибли 240 человек. Минздрав ДНР сообщил, что количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 22 016, а жертвами инфекции стали 1886 пациентов. На Украине число заболевших COVID-19 к 10 февраля достигло 1 253 055, скончались 23 934 человека.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.