Объявлена дата начала вакцинации «Спутником V» в ДНР

Вакцинация от коронавируса жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) российским препаратом «Спутник V» начнется с 1 февраля, заявил руководитель министерства здравоохранения ДНР Александр Оприщенко. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает «Интерфакс».

По его словам, первыми получат вакцину медицинские и социальные работники, а также сотрудники силовых структур.

Ранее в январе сообщалось, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» поставили в Донецкую народную республику.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При ее производстве применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.