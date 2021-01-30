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В России опровергли информацию о поставках «Спутника V» в ДНР и ЛНР

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Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опроверг информацию о поставках в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя фонда.

«РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск», — сообщили в РПФИ. Там также добавили, что не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в таможенной службе ДНР сообщил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» поставили в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Собеседник агентства уточнил, что вакцинация начнется 1-2 февраля, в первую очередь в республике вакцинируют сотрудников образовательных и медицинских учреждений.

Вакцина «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, стала первой зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2 в мире. При производстве вакцины применен уникальный подход, предполагающий использование двух разных типов векторов на основе аденовируса человека, что позволяет усилить иммунный ответ и сформировать длительный иммунитет.

Предыстория: Российскую вакцину «Спутник V» поставили в ДНР
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