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Разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Центр Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса и два препарата для профилактики и лечения инфекции. Об этом сообщает РБК в субботу, 30 января.

Из документа на портале «Госрасходы» следует, что центр разработает вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle). На эти цели из бюджета выделят около 25 миллионов рублей.

Накануне сообщалось, что противокоронавирусная вакцина «Спутник лайт» появится в России в феврале. Она представляет собой первый компонент «Спутника V», который вводится в два этапа.

В России помимо препарата центра имени Гамалеи зарегистрирована вакцина под названием «ЭпиВакКорона». Она пептидная, разработана на основе искусственно синтезированных белков.

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