В Минздраве назвали срок замедления распространения COVID-19 из-за вакцинации

Массовая вакцинация от коронавируса в России существенно начнет влиять на эпидемический процесс к концу весны. Такой срок «Комсомольской правде» назвал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

По его словам, о приостановке и замедлении темпов распространения инфекции можно будет говорить через несколько месяцев. «Я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на эпидемический процесс», — оценил инфекционист.

В настоящее время нет доказательств того, новые мутации коронавируса снижают эффективность вакцин. «Те варианты, которые изучены, очень сходны по своей поверхностной структуре. (...) И массовая вакцинация позволит справиться как с ранее известными вариантами вируса, так и с новыми», — заверил он.

Кроме того, повышенная контагиозность новых штаммов делает прививки еще более важными. Чуланов призвал предпринять все усилия, чтобы вакцинировать максимальное число граждан для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Ранее президент России Владмир Путин поручил привить от коронавируса почти 70 миллионов россиян. Он напомнил, что вакцину от гриппа в осенний сезон получили 68 миллионов человек. На такие же показатели Россия должна выйти и по вопросу борьбы с коронавирусом. Глава государства отметил, что производство вакцин идет с опережением графика.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация граждан против COVID-19. Прививку делают российским препаратом «Спутником V» — первой в мире зарегистрированной вакциной. Вакцинация от коронавируса началась 5 декабря 2020 года, однако тогда она не носила массовый характер. В первую очередь прививка была доступна людям из групп риска, в частности врачам и учителям. Привитые граждане также должны носить маски.