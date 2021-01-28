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В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Его слова приводит ТАСС.

Специалист уточнил, что обычно эта фаза длится 1,5-2 месяца, а затем уровень заболеваемости начинает снижаться. По его словам, на ситуацию влияет целый ряд факторов, в том числе соблюдение противоэпидемических правил и постепенное увеличение иммунной прослойки за счет переболевших и сделавших прививку.

Горелов отметил, что уровень коллективного иммунитета населения все еще невысок, а массовая вакцинация только набирает обороты.

Ранее Горелов заявил, что заразиться коронавирусом после вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нельзя. В этих вакцинах нет живого вируса, пояснил он. Процесс легкого течения заболевания моделируется только введением ослабленного вируса, который содержится, например, в вакцине «КовиВак» центра имени Чумакова.

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