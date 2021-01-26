В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения коронавирусом после вакцинации

Заразиться коронавирусом после вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» нельзя, заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова передает «Российская газета».

В этих вакцинах нет живого вируса, пояснил он. Процесс легкого течения заболевания моделируется только введением ослабленного вируса, который содержится, например, в вакцине «КовиВак» центра имени Чумакова, добавил Горелов.

Также тем, кто уже перенес коронавирус следует прививаться ослабленной вакциной центра имени Чумакова, которая «дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», считает специалист. При этом людям, переболевшим коронавирусом, следует подумать о вакцинации не раньше осени.

Горелов добавил, что между первой и второй дозой вакцины «Спутник V», пока вырабатываются антитела, нужно себя поберечь — соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки.

Ранее Александр Горелов заявил, что после вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней.