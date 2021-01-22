Россия
 
Последние новости
Летевший в Москву самолет изменил траекторию движения и приготовился к посадке
Санкции против России ударили по немецкой экономике
Бари Алибасов попал в реанимацию из-за алкоголя
После брака с султаном «Мисс Москва» посоветовала не выходить замуж за королей
Заболевшим коронавирусом задумали приплачивать за самоизоляцию
Российского чиновника отдали под суд за убийство любовницы
Кравчук объяснил желание посетить Крым
Ливан одобрит закупку вакцины «Спутник V»
В Германии запретили садиться в самолет без специальной маски
Новости партнеров
Прослушать новость

Назван срок появления иммунитета после вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»

После вакцинации от коронавируса иммунитет к инфекции вырабатывается не ранее чем через 32-45 дней. Такой срок назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор». Об этом пишет ТАСС.

«Максимальное количество [антител] через четыре инкубационных периода — 56 дней — вырабатывается, когда мы адекватно можем с вами дышать свободной грудью. Но это не значит, что мы прекращаем носить маски», — отметил специалист.

Ранее Горелов заявил, что переболевшие COVID-19 россияне могут не вакцинироваться от коронавируса на протяжении девяти месяцев — до осени 2021 года. По его словам, эти люди могут быть «абсолютно спокойны».

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Роспотребнадзоре назвали долю переболевших коронавирусом россиян
В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для переболевших COVID-19
Аллергологи рассказали россиянам об «общем правиле» при вакцинации от COVID-19