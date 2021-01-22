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В Роспотребнадзоре назвали срок вакцинации для переболевших COVID-19

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Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Переболевшие COVID-19 россияне могут не делать вакцину от коронавируса на протяжении девяти месяцев. Такой срок назвал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор». Об этом пишет ТАСС.

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», — отметил Горелов.

По словам специалиста, в России переболели не более 3 процентов населения.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.

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