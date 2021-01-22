Российский врач назвал четыре главных правила после вакцинации от коронавируса

После вакцинации от коронавируса россиянам необходимо соблюдать четыре главных правила, чтобы избежать побочных эффектов или неприятных последствий прививки, рассказал «Ленте.ру» медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Активностей или действий, которые противопоказаны после вакцинации, не так много, и они довольно простые. После вакцинации нельзя расчесывать место укола, чтобы не вызвать местные реакции. Еще одна рекомендация — это не повышать температуру, то есть не ходить первые сутки в баню или сауну, чтобы не спровоцировать побочные эффекты», — сказал он.

Кроме того, желательно в первые сутки не заниматься спортом или подвергать организм иным физическим нагрузкам.

В-четвертых, рекомендуется не пить алкоголь.

«Существует версия, что это, выражаясь простым языком, замедляет процесс формирования иммунитета от коронавируса», — сказал собеседник «Ленты.ру».

В заключение Мохамед Али посоветовал тем, кто решит сделать прививку, отдохнуть после вакцинации.

«Если вы соблюдали все рекомендации, описанные выше, а у вас поднялась температура, то это нормальная реакция организма на вакцину, особенно на "живую". Поэтому в первые 24 часа лучше не проявлять активности и по возможности взять выходной», — сказал он.

Вакцинация от коронавируса в России началась 5 декабря 2020 года с врачей и учителей. 18 января стартовала массовая вакцинация. Прививку делают в основном двухкомпонентным препаратом «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса.