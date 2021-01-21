Собянин отменил часть ограничений в Москве в связи со снижением заболеваемости

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи со снижением заболеваемости снял несколько ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса, сообщается на сайте градоначальника.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. (...) В этой ситуации мы можем позволить себе значительно смягчить действующие ограничения», — говорится в публикации.

В связи с этим Собянин подписал указ об отмене некоторых мер с 22 января. Они касаются работы образовательных заведений, развлекательных мест, учреждений культуры.

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