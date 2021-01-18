Воробьев заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Ситуация с коронавирусом в Подмосковье улучшается. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев во время заседания областного правительства, передает РИА Новости.

По словам Воробьева, в Московской области начали освобождаться койки для пациентов с COVID-19, он поручил приступить к их сворачиванию.

12 января сообщалось, что в Московской области продлили часть ограничений из-за распространения коронавируса. До 6 февраля студенты вузов будут находиться на дистанционном обучении, их социальные карты будут заблокированы. Тем, кто ходит в колледжи, вернут льготный проезд. До 6 февраля будут заблокированы также соцкарты жителей региона старше 65 лет.

Часть ограничений сняли: с 13 января при заселении в гостиницы больше не понадобится результат теста на коронавирус, но термометрия на входе останется обязательной. Измерять температуру продолжат также в ресторанах и барах.

Подмосковье находится на третьем месте по заболеваемости COVID-19, следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии там выявлено 178 833 случаев коронавируса, 137 730 выздоровлений и 3 299 летальных исходов.