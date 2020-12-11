В Подмосковье уточнили новое правило посещения кафе в новогодние праздники

В администрации Подмосковья уточнили новое правило по предоставлению отрицательных тестов на коронавирус при посещении кафе и баров. Об этом пишет ТАСС.

В администрации пояснили, что введение обязательного предъявления тестов на COVID-19 связано с тем, что власти опасаются усугубления «и без того сложной ситуации» с эпидемией в новогодние праздники. Тесты будут требовать только при посещении корпоративов и иных массовых мероприятий, в остальном посещение останется свободным.

Такие меры будут действовать с 31 декабря и все зимние каникулы, по 10 января. «В остальном, все эти заведения общественного питания можно посещать как и раньше — абсолютно свободно», — сообщили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел постановлением новое правило, согласно которому в Подмосковье посетители кафе в новогодние праздники должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Тем же постановлением Воробьев продлил в регионе ограничения, введенные из-за пандемии, до 12 января 2021 года.

На данный момент в регионе введена самоизоляция для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а учащиеся местных вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Кроме того, запрещены разные виды массовых мероприятий, в том числе спортивные и образовательные, если на них необходимо очное присутствие участников.

Также запрещено посещение музеев, заповедников и дворцово-парковых комплексов, однако прогулки разрешены на их внешней территории.