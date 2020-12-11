Воробьев заявил о скором начале массовой вакцинации в Подмосковье

Губернатор Московской области заявил, что совсем скоро в регионе начнется масштабная вакцинация от коронавируса для всех желающих. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале в пятницу, 11 декабря.

«Вакцинация от COVID-19 может спасти жизни многих людей», — сказал он.

Воробьев напомнил, что сейчас прививки ставят медицинским работникам, учителям и сотрудникам МФЦ.

По его словам, в регионе развернули 92 пункта вакцинации от коронавируса, в ближайшее время ожидается поставка 10 тысяч доз препарата «Спутник V».

Один из первых пунктов вакцинации от коронавируса открылся в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 4 декабря. К настоящему моменту прививку сделали более пяти тысяч человек.