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Воробьев заявил о скором начале массовой вакцинации в Подмосковье

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Московской области заявил, что совсем скоро в регионе начнется масштабная вакцинация от коронавируса для всех желающих. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале в пятницу, 11 декабря.

«Вакцинация от COVID-19 может спасти жизни многих людей», — сказал он.

Воробьев напомнил, что сейчас прививки ставят медицинским работникам, учителям и сотрудникам МФЦ.

По его словам, в регионе развернули 92 пункта вакцинации от коронавируса, в ближайшее время ожидается поставка 10 тысяч доз препарата «Спутник V».

Один из первых пунктов вакцинации от коронавируса открылся в поселке Нахабино подмосковного Красногорска 4 декабря. К настоящему моменту прививку сделали более пяти тысяч человек.

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