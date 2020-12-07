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Воробьев оценил старт вакцинации от коронавируса в Подмосковье

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в Подмосковье, на прошлой неделе привилось около пяти тысяч человек. Об этом губернатор Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале в понедельник, 7 декабря.

«В приоритетной группе — врачи, учителя и сотрудники МФЦ. Ставить или не ставить прививку — добровольный выбор каждого», — отметил Воробьев.

4 декабря пункт вакцинации от коронавируса открылся в поселке Нахабино подмосковного Красногорска. В тот же день на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». В ходе первого этапа прививочной кампании вакцину получают учителя, сотрудники городских служб, медики.

2 декабря президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию против COVID–19.

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