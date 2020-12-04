В Подмосковье открылся пункт вакцинации от коронавируса

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в поселке Нахабино подмосковного Красногорска. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» будет проходить в Нахабинской городской больнице с понедельника по субботу.

Ранее в пятницу на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, медики.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к губернаторам с просьбой лично контролировать ход массовой вакцинации и обеспечить ее удобство и безопасность.

2 декабря президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию против COVID–19.