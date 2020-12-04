Россия
 
Последние новости
ФСБ заявила о попытке вооруженного прорыва в Россию с Украины
Врач тайком заглядывал под юбки сотням женщин и попался
Байден рассказал подробности о приведшей к переломам ноги игре с собакой
Боровшегося с геями литовского депутата заметили с полуголым мужчиной
Шесть регионов России объявили 31 декабря выходным
Покупатели нашли пошлое слово на новом свитере любимого дешевого бренда россиян
Личные данные 243 миллионов пользователей оказались в свободном доступе
В межзвездном пространстве обнаружили неизвестное явление
Россиянин умер из-за отказа внутренних органов после посещения Занзибара
Появилась новая сводка по зараженным коронавирусом в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Подмосковье открылся пункт вакцинации от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в поселке Нахабино подмосковного Красногорска. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» будет проходить в Нахабинской городской больнице с понедельника по субботу.

Ранее в пятницу на портале mos.ru открылась электронная запись на прививку от коронавируса. В настоящий момент получить вакцину «Спутник V» могут граждане, которые контактируют с большим количеством людей: учителя, сотрудники городских служб, медики.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к губернаторам с просьбой лично контролировать ход массовой вакцинации и обеспечить ее удобство и безопасность.

2 декабря президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в стране масштабную вакцинацию против COVID–19.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить