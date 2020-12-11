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В Подмосковье ввели новое правило для посетителей кафе в новогодние праздники

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Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

В Подмосковье посетители кафе в новогодние праздники должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус. Новое правило ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев постановлением, документ опубликован на сайте правительства региона.

В документе сказано, что данное правило будет действовать с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.

Ранее тем же постановлением Воробьев продлил в регионе ограничения, введенные из-за пандемии, до 12 января 2021 года. Перед этим их продлили до 13 декабря.

На данный момент в регионе введена самоизоляция для граждан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, а учащиеся местных вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение. Кроме того, запрещены разные виды массовых мероприятий, в том числе спортивные и образовательные, если на них необходимо очное присутствие участников.

Также запрещено посещение музеев, заповедников и дворцово-парковых комплексов, однако прогулки разрешены на их внешней территории.

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