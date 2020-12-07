Воробьев анонсировал увеличение количества автомобилей скорой помощи

Количество автомобилей скорой помощи в Подмосковье будет увеличено с 500 до 750 машин, анонсировал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В "мирное" время у нас работало порядка 500 машин скорой помощи, а сейчас наша задача в следующем году довести их до 700-750», — сказал он.

Ранее Воробьев поручил разбирать каждый случай задержки приезда машины скорой помощи.

Также губернатор рассказал о начале масштабной вакцинации против коронавируса. По его словам, на прошлой неделе привилось около пяти тысяч человек. В приоритетной группе находятся врачи, учителя и сотрудники МФЦ, уточнил глава региона.