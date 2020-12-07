Россия
 
Последние новости
Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»
Назван способ защититься от коронавируса в машине
Раскрыты детали сорванной ФСБ попытки вооруженного прорыва в Россию с Украины
Зимующий в Сочи россиянин назвал преимущества жизни на курорте
Лукашенко потребовал заставить работать «тунеядцев» и «протестунов»
В Красноярске 101-летняя ветеран войны победила COVID-19
В России придумали новый способ спасти Superjet
Жители российского поселка забаррикадировали коммунальщиков в знак протеста
Парижский суд приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
На российском аэродроме обокрали самолет «судного дня»
Новости партнеров
Прослушать новость

Воробьев анонсировал увеличение количества автомобилей скорой помощи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Количество автомобилей скорой помощи в Подмосковье будет увеличено с 500 до 750 машин, анонсировал губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В "мирное" время у нас работало порядка 500 машин скорой помощи, а сейчас наша задача в следующем году довести их до 700-750», — сказал он.

Ранее Воробьев поручил разбирать каждый случай задержки приезда машины скорой помощи.

Также губернатор рассказал о начале масштабной вакцинации против коронавируса. По его словам, на прошлой неделе привилось около пяти тысяч человек. В приоритетной группе находятся врачи, учителя и сотрудники МФЦ, уточнил глава региона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить