В Подмосковье ограничения из-за коронавируса продлили до 12 января

Власти Подмосковья продлили до 12 января 2021 года действующие в регионе из-за коронавируса ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства Московской области.

До этого срока в Московской области будет действовать самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет — им рекомендовано выходить из дома только в крайних случаях. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно, их льготные транспортные карты заблокированы.

Кроме того, будет запрещено посещение музеев, заповедников и дворцово-парковых комплексов, ограничение не распространяется на внешнюю территорию учреждений.. Также будет ограничено проведение мероприятий с очным присутствием участников.

27 ноября ограничения из-за COVID-19 в Подмосковье продлили до 13 декабря. 30 ноября Воробьев допустил ослабление ограничений в регионе.