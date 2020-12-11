Россия
 
Последние новости
В Подмосковье ввели новое правило для посетителей кафе в новогодние праздники
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
В Армении произошло ДТП с участием российских миротворцев
Фанатки полностью раскупили туфли как у телеведущей за семь часов после эфира
ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от COVID-19 в Европе
Власти Швейцарии попросили туристов не приезжать на горнолыжные курорты
Байден захотел продолжения торговой войны с Китаем
EA анонсировала новую Mass Effect
Кикбоксер нокаутировал соперника ударом ногой с разворота
Москву накроют снегопады 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Подмосковье ограничения из-за коронавируса продлили до 12 января

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Власти Подмосковья продлили до 12 января 2021 года действующие в регионе из-за коронавируса ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, документ опубликован на сайте правительства Московской области.

До этого срока в Московской области будет действовать самоизоляция для граждан с хроническими заболеваниями и тех, кто старше 65 лет — им рекомендовано выходить из дома только в крайних случаях. Учащиеся областных вузов и колледжей продолжат учиться дистанционно, их льготные транспортные карты заблокированы.

Кроме того, будет запрещено посещение музеев, заповедников и дворцово-парковых комплексов, ограничение не распространяется на внешнюю территорию учреждений.. Также будет ограничено проведение мероприятий с очным присутствием участников.

27 ноября ограничения из-за COVID-19 в Подмосковье продлили до 13 декабря. 30 ноября Воробьев допустил ослабление ограничений в регионе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Воробьев заявил о скором начале массовой вакцинации в Подмосковье
Губернатор Подмосковья допустил ослабление ограничений
В Подмосковье продлили ограничения из-за коронавируса